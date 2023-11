Salento, rapina la tabaccaia minacciandola con un grosso coltello

Preso dai carabinieri subito dopo la rapina dal tabaccaio. In manette è finito un giovane di Specchia, nel Salento, ma la rapina è avvenuta a Tricase. Tutto è avvenuto quando erano circa le 19,15, al Tabacchi di via Roberto Caputo in pieno centro storico.

I fatti

Il giovane rapinatore, dopo aver minacciato con il coltello la tabaccaia, è scappato a piedi, ma ha fatto ben poca strada perché è stato subito bloccato da alcuni cittadini e da una pattuglia dell'Arma in servizio in quella zona della città. Il giovane di Specchia aveva addosso ancora il coltello e l'incasso della giornata da poco rubato alla sfortunata donna, sotto choc. Il rapinatore è stato accompagnato in caserna e deferito all'autorità giudiziaria.