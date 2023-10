Salento, pescatore disperso: terzo giorno di ricerche ma senza esito. In mare anche i suoi amici

Sono riprese questa mattina alle 7 le ricerche, per il terzo giorno consecutivo, per tentare di ritrovare Luigi Peluso, 70 anni, pescatore professionista di Porto Cesareo, del quale non si hanno notizie da giovedì pomeriggio, quando intorno alle 18, a bordo della sua barca (un vecchio gozzo di legno a motore) è uscito dal porticciolo di Porto Cesareo per una battuta di pesca con il palangaro.

Proseguono le ricerche lungo la costa

Proseguono senza sosta le ricerche in mare, sospese solo a calar del buio, lungo costa ionica tra le località Frascone e Torre dell’Alto, le motovedette della Guardia costiera, gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e dell’Aeronautica militare e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Taranto, hanno ricominciato a solcare mare e cielo e a scandagliare i fondali, lungo il tratto di mare tra la località “Frascone” e la Torre dell’Alto, nel mare di Nardò, alla ricerca dell’uomo che giovedì non è rientrato in porto dalla battuta di pesca.



A partecipare alle ricerche anche i mezzi e il personale dell’Area Marina protetta “Porto Cesareo” e numerosi pescatori e amici del disperso. Col passare delle ore (ormai l’uomo è scomparso da oltre quarantottore) le speranze di ritrovarlo ancora in vita si sono ridotte al lumicino. E l’attesa dei familiari e dei concittadini di Porto Cesareo si fa sempre più angosciata e disperata. All’alba di venerdì la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha attivato le procedure per le ricerche che sono proseguite senza sosta per tutta la giornata e si sono concluse ieri sera con l’oscurità.

