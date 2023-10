Pescatore scomparso, ritrovata la barca vuota: ipotesi malore in mare nella notte

Ricerche frenetiche in corso da stamattina sulla costa ionica tra le località Frascone e Torre dell'Alto, per tentare di ritrovare Luigi Peluso, 65 anni, pescatore di Porto Cesareo, del quale non si hanno notizie da ieri pomeriggio, quando intorno alle 18, a bordo della sua barca (un vecchio gozzo di legno a motore) è uscito dal porticciolo di Porto Cesareo per una battuta di pesca con il palangaro.

Non essendo più rientrato, all’alba di oggi è scattato l’allarme e la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha avviato le ricerche.

Le ricerche

I militari della Guardia costiera e dell'Ufficio locale marittimo di Porto Cesareo, stanno stanno pattugliando con tre motovedette, il tratto di mare tra la località "Frascone" e la Torre dell'Alto, nel mare di Nardò, con la collaborazione dei mezzi e del personale dell'Area Marina protetta "Porto Cesareo" e il supporto di un elicottero del Vigili del Fuoco.

La barca con cui l'uomo era uscito a pesca è stata ritrovata poco a largo di Torre Inserraglio, col motore ancora acceso e parte dell'attrezzo da pesca già recuperato. Del pescatore, però, nessuna traccia.

Probabilmente l'uomo è stato colto da un malore o nel corso della manovra di pesca è caduto accidentalmente in mare. Presumibilmente, l'incidente è avvenuto in piena notte.

Ad influenzare non poco le ricerche, le correnti marine e il il vento che nella notte soffiava da terra verso il largo.