Salento, ​Matteo non ce l'ha fatta: una comunità in lacrime per la morte del bambino di 10 anni

A Muro Leccese una comunità in lacrime per la scomparsa del piccolo Matteo. Affetto da una malattia rara per i medici non c'erano grandi speranze. Invece Matteo attaccato alla vita e all’amore della famiglia aveva strappato gli anni alla morte. Questa mattina è volato in cielo lasciando mamma, papà e il fratello in lacrime. Un senso di vuoto e una tristezza anche per i compagni, gli amici e per quanti lo avevano conosciuto, lui che non riusciva a parlare comunicava con il suo sorriso gioioso e ricambiava tutti con il suo sorriso solare che arrivava dritto al cuore.

La tristezza in città

«Siamo tutti molto tristi –dichiara il sindaco Antonio Lorenzo Donno- con il suo sorriso era diventato il figlio di tutta la comunità murese».

“L'Istituto piange la perdita del suo alunno Matteo.

Alla famiglia va l'abbraccio dei compagni, delle maestre, della Dirigente, della Dsga e del personale tutto. Ciao Matteo, ricorderemo per sempre il tuo dolce sorriso”, si legge sulla pagina Facebook dell’Istituto comprensivo di Muro Leccese. E tra i commenti “Una notizia che non si vorrebbe mai leggere”, né scrivere.

Domenica mattina la salma del piccolo arriverà a Muro Leccese dal Majer di Firenze e nel pomeriggio ci saranno i funerali.