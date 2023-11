Polmonite bambini in Cina, una nuova malattia? Allerta negli ospedali, l'Oms: «Usare le mascherine»

Epidemia di polmonite nei bambini in Cina, una nuova malattia? Vengono chiamate «polmoniti non diagnosticate» e in molti le definiscono «misteriose» perché, di fatto, sulle polmoniti che da metà ottobre stanno colpendo soprattutto i bambini nel Nord della Cina di certo non si sa nulla. La mancanza di elementi è totale, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto alle autorità sanitarie cinesi maggiori informazioni, mentre i post affidati a X (ex Twitter) parlano di ospedali affollati, come quello pediatrico di Pechino e quelli della provincia di Liaoning. Il rischio è che questa generale incertezza lasci spazio alla paura e rievochi i ricordi delle misteriose polmoniti che alla fine del 2019 annunciarono quella che qualche tempo dopo venne riconosciuta come la seconda pandemia del secolo.