Carlo Calcagni, una vita tra malattia, centinaia di farmaci e sport: torna nel Salento con 8 medaglie d'oro

Dallaal successo nel mondo delloconquista un altro importante traguardo frutto della sua grande determinazione e della voglia di non mollare. A 54 anni, infatti, il colonnello ha vinto ottod’oro a Léon, in Messico, durante la quarta edizione dei Campionati Mondiali dello Sport d’Impresa: nelle sette competizioni effettuate, l’atleta – diversamente abile – ha trionfato in otto differenti categorie dell’atletica (dai 100 metri ai 5000 metri), strappando un risultato storico contro sportivi provenienti da ogni parte del mondo.