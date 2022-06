Da Sangiovanni a Fibra, Elisa, Caparezza, Achille Lauro: torna l'Oversound music Festival

Da Sangiovanni a Fabri Fibra passando per Elisa, Caparezza, Lauro, Litfiba, Venditti & De Gregori. Sono solo alcuni nomi dell'Oversound Music Festival 2022 che già a fine luglio porterà sui palchi del Salento la grande musica live. Ieri al Pala Live di Piazza Palio a Lecce, la conferenza stampa di presentazione dell'evento alla presenza di Salvatore Pagano, amministratore M&P Company - PM Eventi, Paolo Foresio, assessore agli spettacoli della Città di Lecce, Corrado Liguori, vicepresidente US Lecce, Ilenia De Pascalis, marketing US Lecce, Maurizio Maglio, presidente Confcommercio Lecce e Nicola Delle Donne, presidente Confindustria Lecce.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Sonorità latin per il nuovo singolo di Tekemaya: "Para... L'ANNUNCIO Caparezza: «Soffro di acufene, ancora 20 concerti e poi mi... SPETTACOLI Notte in tenda per aspettare Vasco. Il Komandante apre la stagione...

Il calendario dei live

Sabato 23 luglio, piazza Libertini, Elisa

Sabato 30 luglio, Pala Live, Fabri Fibra

Mercoledì 3 agosto, Pala Live, Caparezza

Domenica 7 agosto, Pala Live, Achille Lauro

Giovedì 11 agosto, Pala Live, Tananai

Giovedì 18 agosto, Pala Live, Litfiba

Domenica 21 agosto, Pala Live, Venditti e De Gregori

Martedì 23 agosto, Pala Live, Sangiovanni.

L'organizzatore

«Siamo alla seconda edizione di questo grande progetto - ha dichiarato Salvatore Pagano- organizzatore del festival - reso possibile grazie all'impegno di tante persone che collaborano con la M&P. Uomini e donne che si sono rimboccati le maniche ed hanno supportato l'idea adoperandosi e dando la piena disponibilità per la sua realizzazione. Un ringraziamento a tutti per la collaborazione. Oggi gioiamo per il ritorno delle capienze standard, del ritorno della musica nelle piazze, negli stadi e nei palazzetti e soprattutto per il ritorno di tanti lavoratori che hanno sofferto tantissimo».