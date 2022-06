Ferragosto a ballare l'elettronica: a Santa Cesarea il Panorama Festival

Un Ferragosto tutto da ballare con il Panorama Festival ospitato dalla Salento Arena di Santa Cesarea Terme, tra il 13 e il 16 agosto. Musica, camping, natura incontaminata e, naturalmente, grandi nomi della musica elettronica mondiale: uno per tutti, Peggy Gou.

Il calendario:

Sabato 13 agosto Peggy Gou: popstar coreana - deejay e producer - icona del mondo della moda, testimonial di numerose campagne fashion, autrice del recentissimo remix di “Can’t Set You Out Of My Head” di Kylie Minogue a 20 anni dal debutto del singolo.

Domenica 14 agosto Michael Bibi & The Martinez Brothers: i fratelli americani originari di New York si confermano tra le certezze del panorama elettronico e saranno affiancati nello show dall’astro nascente Bibi, inglese capace di conquistare in poco tempo tutte le classifiche e i party globali.



Lunedì 15 agosto Fisher: uno show inedito, al suo esordio nel sud Italia. Paul Nicholas Fisher è un produttore musicale house e techno australiano noto per le sue esibizioni eccentriche che fanno letteralmente impazzire il pubblico. I suoi video sono virali in tutto il mondo, i suoi spettacoli fanno ballare il pubblico di Los Angeles, Ibiza, Tomorrowland.

Martedì 16 agosto Charlotte De Witte ed Enrico Sangiuliano: per l’ultimo giorno di festival la techno farà da padrona. La reginetta Charlotte de Witte dividerà il palcoscenico con l’italianissimo Enrico Sangiuliano, trasportando in Puglia lo spirito del clubbing europeo che contraddistingue i loro djset.

E durante il giorno si va alla scoperta del Salento

Per vivere appieno l’esperienza turistica in Salento, i promoter suggeriscono una serie di itinerari da visitare in zona per promuovere un “apulian experience” integrata. Le piscine naturali di Marina serra, la cala dell’Acquaviva, le scogliere di Castro Marina, i paesaggi incantevoli di Santa Cesarea Terme, la cava di Bauxite di Otranto sono sono alcune delle attrazioni meravigliose del paesaggio circostante.

Street Food nell'area festival



Completeranno lo scenario del Festival un’area vip suggestiva allestita con divani e bar premium, una zona relax dedicata agli ospiti e sarà dato ampio spazio al mondo dello street food, portando all’interno della rassegna le migliori proposte culinarie pugliesi.



