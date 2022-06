Caparezza: «Soffro di acufene, ancora 20 concerti e poi mi fermo per un po'». Che cos'è il deficit uditivo del rapper

Caparezza dice stop, almeno per un po'. Il cantante soffre di acufene, un fastidioso e persistente disturbo uditivo, che da anni gli rende molto difficile fare musica. Per questo motivo, in un'intervista al Resto del Carlino, ha annunciato di essere in procinto di prendersi una pausa dopo il prossimo tour: «Faccio questi venti concerti e mi fermo. Non posso rischiare troppo». Caparezza aveva parlato del suo deficit uditivo nel brano "Larsen" del 2018, il cui testo recita: «Fischia l’orecchio, infuria l’acufene / Nella testa vuvuzela mica l’ukulele».

Caparezza si ferma: «Soffro di acufene»

Il rapper di Molfetta, all'anagrafe Michele Salvemini, nell'intervista ha spiegato: «Soffrendo di acufene e ipoacusia non posso più fare lunghi giri di concerti come accadeva in passato. In questi sette anni di difficoltà ho incontrato tanti colleghi che m'hanno detto senti questo, fatti vedere da quello, io l’ho fatto ma non è cambiato alcunché. Così ho smesso di cercare cure miracolose per il mio deficit uditivo».

Caparezza non nasconde il dolore che questa condizione gli ha causato: «Lì per lì, quando ho scoperto di non poter più ascoltare la musica in cuffia, sono andato in crisi, pensando al mio corpo come a una prigione. Così ho provato di tutto, pillole, iniezioni, psicoterapia, ma alla fine ho capito che dovrò semplicemente tenermelo e magari pensare ad altro, distrarmi».

Per quanto riguarda il futuro, Caparezza sembra avere già nuovi progetti in mente: «Ho riacceso anche la passione mai sopita per il mondo dei fumetti. Ho seguito un corso di sceneggiatura che un giorno potrebbe dare i suoi frutti, se non in un volume grafico vero e proprio, magari in un lavoro musicale legato al pianeta della striscia disegnata».

Che cos'è l'acufene?

Che cos'è l'acufene? Il sito dell'Humanitas spiega: «Noto anche come "tinnito", è un disturbo a carico dell’orecchio che si manifesta con una percezione sonora per lo più a tonalità acuta (simile a un fischio, a un ronzio o a uno scampanellio) seppur in assenza di rumori esterni. Le cause all’origine di questo disturbo possono riguardare direttamente l’orecchio (otogene), oppure possono dipendere da fattori esterni all'orecchio».