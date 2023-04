Salento, incidente stradale: una famiglia si schianta con l'auto contro un camion fermo per lavori. Donna in codice rosso in ospedale

Si schiantano con l'auto contro un camion fermo per i lavori sulla litoranea e una donna finisce in ospedale in codice rosso. L'incidente stradale è accaduto ieri sera sulla strada provinciale 91, nel tratto che collega Torre Mozza a Lido Marini, località marine di Ugento.

A bordo dell'auto, una Audi, c'era una famiglia del posto, composta da madre, padre e due figli. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura è andata a schiantarsi contro uno dei camion presenti sul cantiere per i lavori di completamento della rete fognaria.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118. Ad avere la peggio è stata la donna, che è stata trasportata in codice rosso al “Vito Fazzi” di Lecce. I rilievi sono stati eseguiti dai poliziotti del commissariato di Taurisano, diretti dal vicequestore Salvatore Federico.