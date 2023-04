Paura sulle strade: due incidenti in poche ore. Quattro i feriti

Due incidenti in poche ore con diversi feriti a Locorotondo, in provincia di Bari. Il primo, nella serata di venerdì, in via Martina, intorno alle 23.20, all’altezza del complesso di Sant’Anna. Coinvolte nel sinistro due auto, una delle quali è una Fiat Stilo. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri della locale Stazione che hanno effettuato i rilievi di rito. Tre i feriti soccorsi dai sanitari del 118 della Misericordia Bisceglie (postazione di Locorotondo) e del 118 di Castellana Grotte, giunti con due ambulanze e un’auto medica. Le loro condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione ma sono stati comunque trasportati negli ospedali “San Giacomo” di Monopoli e “Valle d’Itria” di Martina Franca” per gli accertamenti del caso.

L'altro incidente

Ieri mattina, invece, ad essere coinvolti in un incidente sulla strada statale 172 sono stati un’auto e una motocicletta che si sono scontrate. L’impatto si è verificato nei pressi della svolta per contrada Semeraro. Il motociclista, in sella a una potente Yamaha di colore blu, si stava dirigendo verso Fasano mentre l’automobilista, a bordo di una Opel, si sarebbe immesso, secondo alcune testimonianze, sulla statale proveniente proprio da contrada Semeraro. Ad avere la peggio è stato il centauro che ha perso il controllo della moto andando a urtare un muretto a secco adiacente alla carreggiata prima di cadere rovinosamente sull’asfalto. Immediati i soccorsi del 118 che hanno portato lo sfortunato motociclista all’ospedale “Di venere” di Bari. Avrebbe riportato alcune fratture, ma non è in pericolo di vita.