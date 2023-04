Provinciale 231, una strada maledetta: la strage dei giovani negli ultimi anni. Il report: «È l'arteria con più incidenti in Provincia»

Maledetta strada. La provinciale 231 che va da Bari a Bitonto ha visto diverse vittime negli ultimi anni. I numeri non bastano a rendere l'idea delle vite spezzate, spesso giovani e spesso della zona. Incidenti di giorno, più spesso nel cuore della notte. Imprudenza o una conformazione particolare della strada? I dubbi restano, ma finiscono in fondo nel turbinio di emozioni e tristezza.

Gli ultimi report di Asset, mettono in evidenza come quella sia una strada maledetta: nei primi sei mesi del 2022 (l'ultimo documento disponibile), ci sono stati 16 incidenti sulla Sp 231, di cui due con esito mortale. Nel 2021, invece, ci furono 33 incidenti, con un morto e 55 feriti. In entrambi i casi il report evidenzia che quella sia la strada con più incidenti della provincia.

Ma non si esaurisce tutto qui. I numeri sono freddi, le storie - anche quelle meno recenti - sono sempre le stessi: spesso giovani, o giovanissimi, che su quella strada hanno trovato la morte. Nella notte tra il 30 e il 31 marzo del 2019, persero la vita due ragazzi di 23 e 19 anni (ci fu anche un terzo ferito). Attorno a mezzanotte, la macchina finì in una scarpata, ribaltandosi. A morire un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 19, di Bitonto e Palo del Colle. Nel luglio del 2018 uno schianto fu fatale per un 36enne di Bari. Ancora nel 2018, ma a ottobre, un incidente portò via la vita a due ragazzi che all'epoca avevano appena vent'anni, entrambi del quartiere Palombaio di Bitonto.