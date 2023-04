Incidente a Ginosa: chi erano le vittime. Alessandro appena sposato, Mihaela e Gheorghee lasciano una bambina di 3 anni

Sette morti in pochi giorni, tutti giovanissimi. E dopo la strage di Bitonto – si sono celebrati questa mattina, 28 aprile, i funerali dei quattro ragazzi vittime di un incidente martedì scorso – all'alba un altro drammatico schianto, stavolta a Ginosa, in provincia di Taranto. Tre vittime e un ferito il bilancio. A perdere la vita Alessandro Calabrese e i due cittadini di nazionalità rumena Mihaela Gorgos e Gheorghee Bolocan. Calabrese si era sposato lo scorso dicembre con la sua ragazza di sempre: stava andando a lavorare insieme a un collega, quando è avvenuto l'incidente. Avevano il turno serale nel magazzino di una azienda agricola di Altamura. Mihaela lascia una figlia di tre anni: conviveva da tempo con Gheorghee. La comunità rumena si sta mobilitando per una raccolta di fondi e per aiutare la famiglia dell'uomo nel rimpatrio della salma.

Il sindaco

«L’incidente frontale con 3 morti è avvenuto su un tratto rettilineo. Quel tratto é anche il più largo, non ci sono curve ed è il più diritto – ha detto il sindaco di Ginosa e vice presidente della Provincia di Taranto, Vito Parisi -. La strada in questione presenta tuttavia molte criticità, ha infatti molti incroci vivi, si interseca con delle strade di campagna e c’è un limite di velocità di 50 chilometri orari che purtroppo nessuno rispetta. La strada - ha aggiunto Parisi - arriva sino a Laterza. Come Provincia di Taranto abbiamo previsto un intervento di miglioramento di quest’arteria, con la costruzione di tre rotatorie dall’importo di 600mila euro ciascuna».