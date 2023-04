Incidente sulla statale 101: l'auto sbanda e il gommone scivola dal rimorchio e finisce sull'asfalto

Perde il controllo del mezzo e il gommone finisce sulla carreggiata. Tragedia sfiorata, questo pomeriggio, sulla statale 101, la Gallipoli-Lecce, all'altezza dello svincolo per Rivabella. L'auto, una Nissan, stava trainando un rimorchio con un gommone quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere sul guardrail e poi sullo spartitraffico centrale in cemento.

Il gommone scivola dal rimorchio e invade la carreggiata

La sua corsa è terminata in corrispondenza di un'apertura che consente il passaggio sulla carreggiata opposta, fortunatamente appena in tempo per non causare impatti con le auto provenienti dal senso contrario. Il gommone è scivolato dal rimorchio ed è andato a finire sulla stessa auto, fortunatamente senza provocare altri danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno messo in sicurezza i mezzi. Con una gru, poi, il gommone è stato rimosso dalla carreggiata. Inevitabili i disagi per il traffico sulla statale.