Salento, tanica di benzina sull'auto poi la fiammata: incendiata auto di una donna/Il video

Le immagini delle telecamere sono chiarissime: un uomo ha utilizzato una tanica di benzina per dare fuoco all'auto di una donna parcheggiata in via Padova a Casarano. E' l'ennesimo incendio che si verifica nella notte nel Salento, ma questa volta non ci sono dubbi sulla matrice - dolosa - del gesto. E' accaduto nel Comune del Sud Salento dove le fiamme hanno completamente divorato - poco prima delle 3 - una Fiat 500L intestata ad una 41enne. Le immagini riprendono un uomo con in testa un casco integrale che si avvicina all'auto ricoprendola di benzina per poi dare fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli per domare l'incendio.

L'irraggiamento termico provocato dalle fiamme ha danneggiato anche una seconda auto - una Polo Volkswagen - parcheggiata nelle vicinanze e l’insegna pubblicitaria di un’attività commerciale.

Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti nella zona.