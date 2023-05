Incendio nella notte: distrutta un'Audi parcheggiata per strada

Auto a fuoco a Galatina, paura nella notte per l'incendio che si è verificato in via Cavour. Attorno ll'una della scorsa notte i vigili del fuoco di Maglie sono intervenuti a Galatina, in via Cavour, per un incendio che stava interessando un autovettura - un'Audi A4 - di proprietà di un 41enne del posto. Le fiamme, hanno coinvolto in maniera generalizzata l'intera autovettura, distruggendola.

L’opera di totale spegnimento e bonifica, operata dalla squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta, ha impedito che le fiamme si propagassero su altre auto parcheggiate nelle vicinanze.