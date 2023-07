Salento, giornata di fuoco: oltre 500 chiamate ai pompieri e decine di interventi. Malore in campagna per un 60enne

Oltre 500 chiamate ai Vigili del Fuoco di Lecce. In Salento è stata una giornata drammatica per gli incendi che sono scoppiati. Oltre 500 richieste di soccorso e decine di interventi effettuati. Alle 14 è stato richiesto anche il supporto di una sezione operativa proveniente dal Comando di Bari. Nel pomeriggio di oggi alle 18.15 è scattato l'allarme a Martano deove un uomo, 60enne, è stato trovato riverso nelle campagne in fiamme, probabilmente a causa di un malore. Intervento il 118 il 60enne è stato trasportato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce: ha riportato ustioni e intossicazione da fumo.

L'incendio sulla Lecce-Galatina

Giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco di Lecce i quali sono stati impegnati, incessantemente sin dalle prima ore della mattina, in attività di spegnimento di incendi di alberi, sterpaglie e macchia mediterranea. Oltre 500 le richieste di soccorso pervenute al numero 115 con decine di interventi effettuati. Alle 14.00 la situazione più critica tanto che è stato richiesto il supporto di una sezione operativa proveniente dal Comando Bari.

Gli interventi più rilevanti si sono avuti sulla sp 362 Lecce-Galatina dove per oltre 9 ore hanno lavorato due squadre le quali hanno evitato che le fiamme raggiungessero alcune abitazioni e aziende agricole.

In questo caso sono andati in fumo in 120 ettari di sterpaglie e alberi.

Nel basso Salento

Ad Andrano due squadre, di Tricase e Ugento, hanno impedito che le fiamme che stavano interessando alberi e sterpaglie intaccassero una struttura ricettiva e diverse abitazioni. Anche qui l’estensione andata bruciata supera i 100 ettari. Ad Alliste la squadra di Gallipoli unitamente ad un supporto con autobotte e il Direttore Operazioni di Spegnimento hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire a domare un incendio che ha interessato oltre 15 ettari. Anche in questo caso l’opera dei vigili del fuoco ha evitato che alcune abitazioni venissero interessate dalle fiamme. A Sant'Isidoro la squadra di Veglie ha operato per diverse ore in un appezzamento di terreno, all’interno del centro abitato, evitando anche in questo caso a cose e persone. Martignano, Soleto, Surbo, Leverano, Lecce, Novoli sono i comuni più colpiti dagli incendi. Al momento sono ancora in corso le operazione di spegnimento sull’intero territorio salentino