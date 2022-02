Salento, primo cittadino in ospedale: apprensione per il sindaco di Aradeo

Sono ore di apprensione per il sindaco di Aradeo, Luigi Arcuti, che si trova ricoverato al Dea del Fazzi di Lecce a causa di una polmonite da Covid. Il primo cittadino era in ospedale per subire un intervento programmato, ma ha contratto il Covid e le sue condizioni si sono aggravate fino a richiedere il trasferimento in Terapia intensiva. Il primo cittadino è vigile e le sue condizioni sono stabili.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati