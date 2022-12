Salento, dà fuoco alla casa di una conoscente: arrestato un 36enne

Secondo i carabinieri avrebbe dato fuoco volontariamente all'abitazione di una donna che conosceva: per questo un uomo di 36 anni di Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce, è stato arrestato oggi. Le fiamme sarebbero state appiccate con del liquido e l'incendio ha distrutto arredi e suppellettili ma in quel momento in casa non c'era nessuno, neppure la proprieteria.

Sul posto erano intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri: le indagini hanno consentito di individuare il presunto responsabile e risalire al movente, legato a futili motivi.