Incendiate tre auto nel centro di Fasano

Notte d’inferno quella appena trascorsa a Fasano. Ben tre auto sono andate a fuoco nel centralissimo corso Perrini, la stessa strada in cui la notte precedente era stata incendiata un altro mezzo. Ad essere distrutte dalle fiamme una Volkswagen Golf, una Lancia Musa e una Fiat Panda.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 3 ed ha lambito anche una casa dove all’interno si trovavano delle persone. Sul posto hanno lavorato alacremente i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni supportati, vista la consistenza dell’incendio, successivamente, da altre squadre del comando provinciale di Brindisi.

Zona interdetta

Tutta la zona è stata interdetta grazie all’intervento di diverse pattuglie dei Carabinieri della locale compagnia. Un episodio inquietante questo, che ha provocato danni ingenti. Infatti le abitazioni nei pressi del luogo dove le macchine hanno preso fuoco sono state dichiarate al momento inagibili dai vigili del fuoco in attesa di ulteriori e più accurati sopralluoghi.

Una delle auto era di proprietà della moglie di un pregiudicato attualmente ristretto in carcere. Spetterà sempre ai vigili del fuoco capire quale sia stata la prima auto presa di mira in quanto sono alte le probabilità che si tratti di un atto doloso. Intanto quattro auto incendiate nel giro di due giorni suona come un nuovo campanello d’allarme per la sicurezza cittadina.