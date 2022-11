Incendio per un cortocircuito in una casa: paura nel Basso Salento

Scoppiano le fiamme per un cortocircuito e un appartamento viene quasi distrutto dal fuoco. Momenti di paura, pochi minuti fa, a Presicce-Acquarica, in via Salvemini (località Acquarica). Un’abitazione al piano terra è stata interessata da un incendio divampato, con tutta probabilità, a causa di un malfunzionamento dell’impianto elettrico.

Le dinamiche

Il fuoco ha annerito le pareti e danneggiato l’arredamento, ma pare non abbia causato danni strutturali all’immobile. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase.

Sono intervenuti anche i carabinieri del paese, agli ordini del maresciallo Tommaso Maggio. Fortunatamente, nell’abitazione non c’era nessuno: la proprietaria era uscita da pochi minuti quando sono scoppiate le fiamme.