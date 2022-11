Incendio nella notte nella concessionaria: distrutte dalle fiamme 14 auto

Grosso incendio nella notte presso un concenssionario di auto a Cavallino. distrutte e danneggiate ben 14 auto che erano parcheggiate all'esterno.

L'intervento dei vigili del fuoco

Alle ore 02.15 circa i vigili del fuoco della sede centrale di Lecce sono intervenuti a Cavallino, in via Rosario Miglietta, per un incendio che ha interessato diverse autovetture all’interno di un concessionario denominato Universal Auto. Le vetture coinvolte sono 14. Sono in atto gi accertamenti per stabilire le cause del rogo.