Lecce, caffetteria distrutta da un incendio: si indaga sulle cause del rogo

Sono ancora in corso di accertamento le cause che, questa notte, hanno distrutto il bar caffetteria al civico 40 di via Duca degli Abruzzi, a Lecce. L'esercizio commerciale gestito da una famiglia di origine pakistana è andato a fuoco, si pensa a causa di un cortocircuito.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Sono in corso accertamenti per risalire all'origine del rogo e comprendere se vi sia stato qualcuno che poteva avere interesse a distruggere l'attività - che si occupa, fra le altre cose, di cibo d'asporto - oppure se, ad accanirsi sul negozio e i suoi titolari, sia stato semplicemente il cattivo funzionamento di un apparecchio elettrico.