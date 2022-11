Incendio nella notte a Ruffano: a fuoco due auto della stessa famiglia

Due auto a fuoco nella notte a Ruffano. Paura per i residenti che sono stati svegliati dall'odore acre del fumo dell'incendio.

L'intervento dei vigili del fuoco

Alle ore 02.20 circa i vigili del fuoco di Tricase sono intervenuti nel comune di Ruffano in via Giovanni Paolo XXIII per un incendio che stava interessando una Lancia Musa e una Audi A3 appartenenti ad uno stesso nucleo familiare. Spente le fiamme e messo in sicurezza le autovetture i vigili del fuoco hanno avviato le indagini per stabilire là cause che hanno provocato il rogo.