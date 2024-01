I giovani imprenditori del forno "Staglio" di Galatina in gara su Real Time a "Il Forno delle Meraviglie"

Salento protagonista in tv: "Staglio" sarà in gara - venerdì 26 gennaio alle 21.20 sarà in gara a “Il Forno delle Meraviglie”, il programma di Real Time. I tre giovani soci, Samuel Facecchia, Chiara Villani e Gabriele Toraldo titolari del forno di Galatina saranno protagonisti del programma tv, condotto da Fulvio Marino ed affiancato dall’attore salentino Corrado Nuzzo, in una sfida all’ultimo granello di farina per aggiudicarsi il titolo di miglior forno del Salento.

Gli imprenditori

«Siamo molto felici di questa opportunità.

Per noi è un importante riconoscimento per il lavoro che svolgiamo tutti i giorni, tra la tradizione e la costante ricerca dell'innovazione dei nostri prodotti. Staglio è stata una bellissima scommessa che fino ad ora ci sta regalando soddisfazioni incredibili».

Il Forno delle meraviglie: come funziona il programma

È una sfida: in ogni puntata tre forni della stessa regione sono in gara tra loro per vincere il titolo di migliore forno delle meraviglie. Otto puntate in cui i panifici vengono giudicati su tre prove: una preparazione salata, una dolce e una specialità della casa chiamata Prodotto Meraviglia. Infine, viene dato un voto anche per l’esperienza complessiva nel forno.

A giudicare le preparazioni è Fulvio Marino affiancato, ogni volta, da un ospite diverso: una persona nota originaria della zona dei forni in competizione, che regala un punteggio bonus al suo panificio preferito.