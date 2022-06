Salento, fiammata dal forno: donna ustionata finisce in ospedale

Ustionata in modo grave dalla fiammata del forno a gas. È ricoverata nell’ospedale di Scorrano, F.R.L., 39enne rumena rimasta vittima questa mattina di un incidente domestico nella sua casa del centro cittadino di Supersano, nel Basso Salento.

Aiuto ai vicini

Per cause ancora in fase di accertamento, le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Ruffano, la donna è stata investita dal fuoco che l’ha colpita al volto e alla braccia. È stata lei stessa a uscire per strada e a chiedere aiuto ai vicini. Subito sono stati attivati i soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Dopo le prime cure ricevute sul posto, la donna è stata trasferita a sirene spiegate al “Veris Delli Ponti”.