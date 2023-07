Incendio nel deposito del forno: le fiamme distruggono attrezzi e materiale conservato nel magazzino

Si sono registrati momenti di preoccupazione ne pomeriggio di oggi a Lequile dove un incendio si è propagato all'interno del deposito del Forno Amato all'ingresso del paese. Le fiamme hanno distrutto attrezzi, legname e materiale conservato nel deposito. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore spegnere le fiamme.

Le fiamme nel deposito

L'incendio è scoppiato intorno alle 16.30 di oggi - 8 luglio - in via Nicola Donadeo a Lequile dove una squadra dei vigili del fuoco munita di autobotte è intervenuta prima che le fiamme distruggessero tutto. L'incendio infatti è scoppiato all'interno del deposito adiacente alla rivendita del forno Amato e che stava già mandando in fumo merce conservata e macchinari aziendali. I vigili del Fuoco hanno lavorato diverse ore al fine di mettere in sicurezza la zona operazioni. Al momento sono in corso accertamenti per verificare la natura dell'incendio.