Incendio in un garage​: distrutte due auto e due moto

Incendio in un garage a Spongano: distrutte due auto e due moto. Attorno alle 3 della scorsa notte i vigili del fuoco di Tricase e Gallipoli sono intervenuti in via Giuseppe Verdi per un incendio sviluppatosi all’interno di un garage, al cui interno vi erano due autovetture e due motocicli.

L'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco, con l’ausilio di autorespiratori, sono penetrati all’interno del garage intercettando le fiamme e provvedendo al loro spegnimento. Terminate le operazioni di estinzione si avviava, congiuntamente al tecnico comunale, un sopralluogo dell’edificio il quale veniva reso inagibile sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'abitazione sopra i garage era fortunatamente vuota al momento dello scoppio dell'incendio.

L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose. Sono in corso di accertamento le caude e la natura dell’incendio.