Dimenticano 15mila euro in una panetteria, la commessa li restituisce: «Mi hanno solo ringraziata». I turisti: «Torneremo in quel forno»

Una coppia di turisti olandesi in vacanza in Liguria entra in una panetteria e dimentica lo zaino con dentro cellulare, portafogli e una busta con 15mila euro. La commessa del negozio senza pensarci un attimo li richiama (grazie al loro cellulare) e riconsegna il tutto. È quanto accaduto due giorni fa ad Imperia e a raccontare la storia è proprio la commessa del panificio Leone di Taggia. «La coppia era stata da poco nel negozio, ha comprato il pane e dei dolci. Mi sono accorta che avevano lasciato lo zainetto, l’ho aperto per capire a chi appartenesse» ricostruisce al Secolo XIX quanto accaduto Laura Bracco. Frugando, con discrezione, nello zaino trova un cellulare, un borsellino e una busta gialla che conteneva i soldi, ma che la donna - spiega - decide di non aprire. Nel telefonino, che era della donna olandese, Laura trova memorizzato il numero del marito così li ricontatta.

«I due sono arrivati subito, mi hanno ringraziato, dicendo che torneranno spesso nella panetteria.

«A me va bene così – sottolinea Laura Bracco – la cosa importante è aver subito restituito ai proprietari lo zainetto dimenticato. Non sapevo quanti soldi c’erano nella busta, non ci ho guardato, l’hanno aperta loro quando sono tornati; poteva esserci qualunque cifra che il mio comportamento non sarebbe cambiato».

Il ringraziamento dei turisti

Contattati dal quotidiano ligure i due olandesi spiegano anche loro cosa è successo: «Ieri abbiamo fatto un giro in Taggia – spiegano marito e moglie – e ci siamo imbattuti in una panetteria nella piazza principale dove una simpatica e gentile commessa ci ha pazientemente illustrato i prodotti tipici, raccontandoci la loro storia, indicandoci anche cosa poter visitare e parlandoci delle origini delle feste di San Benedetto e della Maddalena. Poi siamo andati via. Dopo mezz’ora è arrivata una telefonata, ci avvisava che avevamo lasciato lo zainetto in negozio. Vogliamo ringraziare pubblicamente questa onesta e gentile signora, torneremo sicuramente in quella panetteria».