Momenti di paura durante la notte appena trascorsa a Cutrofiano. Intorno alle ore 01.30 i vigili del fuoco di Maglie sono intervenuti a Cutrofiano, in via Montegrappa in pieno centro storico, per un incendio che stava interessando un pub.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme che stavano interessando parte di un bancone del bar. Le indagini, al momento, porterebbero a cause accidentali.