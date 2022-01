BARI - Un incendio ha interessato nel pomeriggio di oggi il chiosco all’interno del nuovo giardino di via Siponto nel quartiere Japigia di Bari. Uno stabile non ancora aperto al pubblico. Sul luogo si è recato in serata il sindaco Antonio Decaro, per constatare la situazione.

Il chiosco era già stato oggetto nei mesi scorsi di diversi atti vandalici che avevano rinviato l’apertura della nuova area destinata alle famiglie del quartiere. Per non parlare della distruzione dell’interno blocco servizi, avvenuta per ben due volte in questi anni di cantiere. Sconfortata l’impresa che sta realizzando i lavori, che non ha voluto nemmeno intervenire.

Sul posto sono dovuti prima intervenire i vigili del fuoco, per domare le fiamme, e successivamente l’azienda del Comune che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area. «Sono venuto qui, perché più volte mi hanno chiesto perché i lavori non finivano mai – ha sottolineato il sindaco – ma i lavori non finivano, perché l’azienda non voleva terminare i lavori per paura di atti vandalici».