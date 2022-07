Salento, attentati nella notte: bomba carta davanti casa del dirigente comunale e chiosco incendiato

Due attentati nella notte nel Salento. A Leverano è stata fatta esplodere una bomba carta davanti all'ingresso della casa del dirigente comunale responsabile del settore Urbanistica e Attività produttive, l'ingegnere Antonio Miraglia. L'esplosione ha causato danni al portone, con la rottura dei vetri.

Chiosco bruciato alle Pescoluse

A Salve è stato incendiato un chioscho a pochi metri dal mare delle Pescoluse. E' andata completamente distrutta la questa struttura che vendeva bevande e cibi ai bagnanti.

Minaccia al dirigente comunale

Le indagini sono affidate in entrambi i casi ai carabinieri. A Leverano si sta cercandio di capire se l'attentato abbia come movente l'attività professionale in Comune dell'ingegnere Miraglia. Se legato a qualche autorizzazione negata o concessa a possibili concorrenti.

Concorrenza

A Salve si batte la pista della concorrenza sleale, di chi vorrebbe cercare di gestire il commercio sul litorale usando mezzi da criminalità organizzata.