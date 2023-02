Casarano, allarme attentati: nella notte spari contro l'auto di un commerciante

Spari contro le auto di un commerciante. Sarebbe accaduto nella tarda serata di ieri a Casarano, in via Collodi, una strada senza uscita vicina alla circonvallazione Nord, in periferia dove le auto, parcheggiate all'esterno dell'abitazione del proprietario titolare di un negozio di bomboniere con sede a Taurisano, sono state raggiunte da colpi di fucile.

Dopo la lunga serie di incendi notturni, dunque, torna la paura. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia cittadina, che hanno avviato tutti gli accertamenti utili a risalire agli autori e alle motivazioni del presunto intimidatorio.