Incendio nella notte ai danni di un'azienda florovivaistica di Leverano collocata sulla Leverano - Porto Cesareo. L'incendio è divampato intorno alla mezzanotte e ha causato danni ingenti.Interessata dalle fiamme una zona di 3mila metri quadrati. Oltre alle serre sono andati in fumo cinque camion con le piantine che avevano all'interno, un muletto, uno scooter. Non èp ancora chiara la natura del rogo, i carabinieri di Porto Cesareo sono già al lavoro per stabilire l'eventuale dolo, anche visionando le telecamere di videosorveglianza poste all'interno della struttura. Al momento i proprietari ipotizzano un corto circuito al quadro elettrico o partito da uno dei camion e poi propagatosi agli altri ma nessuna pista è esclusa.