Residence di lusso all'ex Santa Lucia: «Lavori a settembre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberghi di lusso nel centro città, è la nuova tendenza. Luxury Class ne ha previsto uno da 5 piani anche al posto dell'ex cinema Cityplex Santalucia, nel quartiere San Lazzaro. Ma agli annunci non seguono ancora i fatti. Il progetto c'è ed è stato pure finanziato dalla Regione che, a fronte di un investimento complessivo pari a 7,3 milioni di euro, ne ha concessi 3,2 sotto forma di agevolazione. Secondo la previsione iniziale, i lavori avrebbero dovuto iniziare a settembre 2018. Ma l'ente regionale ha adottato la delibera definitiva di approvazione del piano di co-finanziamento soltanto lo scorso 9 aprile. E quindi l'apertura del cantiere era stata assicurata nel mese di giugno. Siamo oltre la metà di luglio e non c'è ancora traccia nemmeno di un cartello.Qual è il problema? Il progetto è in discussione? Lo abbiamo chiesto al rappresentante legale di Luxury Class che, al pari del progetto nelle ex Stimmatine, si occupa anche di quello approntato per l'ex Santalucia, l'avvocato Alfredo Barone, che, dalla sua, ha rilanciato: «A settembre si parte con i lavori, senza problemi. Abbiamo tutto, praticamente. Abbiamo il decreto regionale, il permesso di costruire e la polizza fideiussoria. C'è solamente un problema di verificare alcune piccole varianti. Ma, tendenzialmente, a settembre si parte». Si tratta di un progetto dal notevole impatto, perché prevede il totale abbattimento dell'ex cinema e la costruzione ex novo dell'albergo di lusso. Quando, per la prima volta emerse pubblicamente l'intenzione di Luxury class (controllata da Gal.Co. di Congedo Alessio e F.lli snc e Idea Line srl), non poche furono le proteste dei residenti soprattutto in difesa dell'ex cinema che, per alcune generazioni, ha rappresentato un punto di riferimento. Fu avviata anche una petizione su Change.org che in poco tempo riuscì a ottenere 3mila adesioni. Pubblico e privato hanno, però, optato per la demolizione dell'ex cinema anche il considerazione del fatto che lo stesso versava nell'abbandono dal 2013. Per conservarne la memoria del Santalucia, su invito della Regione, Luxury class si è impegnata a realizzare al piano terra una saletta dove dovrebbero trovare spazio oggetti e foto dell'epoca che fu.Più che un albergo il progetto prevede la realizzazione di un residence, composto da 5 livelli fuori terra, un piano interrato e una pertinenza scoperta. Dei 5 livelli, 4 ospiteranno le unità abitative, 28 per 68 posti letto: 20 bilocali, 4 quadrilocali e 4 pentavani. I primi tre piani ospiteranno, ognuno, 5 unità, di cui una da 5 posti letto e 4 da 3 posti letto, oltre a un'unità per piano destinata a office, vale a dire sale riunioni e di rappresentanza. Al 4° piano, poi, sono previste 5 unità abitative: una composta da 2 camere doppie e da una singola, una composta da 1 camera doppia e due composte da una doppia e una singola. Il piano copertura, sarà, invece, destinato a ospitare un roof garden (terrazzo attrezzato con area ristoro), oltre a un impianto fotovoltaico (24 pannelli per 16 kW) e al solare termico. Al piano interrato sono previsti, poi, garage e locali di servizio, nel dettaglio: 24 box auto e 5 locali deposito. Il piano terra, infine, ospiterà locali a uso commerciale (non compresi nel programma Pia) oltre a locali a servizio del residence da destinare a palestra, mini spa e area parcheggio scoperta.