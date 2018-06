Riprende il rave party tra Calimera e Castrì. Residenti esasperati: «Non si riposa più»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altro che amplificatori spenti. Le denunce dei residenti, che si sono rivolte a carabinieri e polizia locale, non sono bastate a interrompere il rave party che da alcuni giorni - e soprattutto da alcune notti - si sta svolgendo nelle campagne tra Vernole e Castrì. Oggi è ripresa la musica, a volume altissimo, e sono riprese le proteste dei residenti. Alcuni, esasperati, denunciano: «Non è più possibile riposare, sia di notte che di giorno. Non ce la facciamo più, non esiste più la legalità in queste contrade». I carabinieri sono intervenuti una prima volta e alla vista delle pattuglie molti partecipenti al rave si sono allontanati, ma evidentemente cessato il pericolo sono tornati.