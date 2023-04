Incendi, un'altra auto a fuoco nella notte: è di un avvocato

Un'altra auto a fuoco nella notte nel basso Salento. Attorno alle 3.30, nel cuore della notte, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in Racale, in via dei Mille, per un incendio di un'autovettura, una Opel Meriva che era parcheggiata all’interno di un giardino di un'abitazione. L'auto è di proprietà di un avvocato di 39 anni, del posto.





L’opera di spegnimento ha impedito che si verificassero ulteriori danni. Le cause del rogo sono in corso di accertamento al fine di verificare la natura dell’incendio.

Sull'accaduto indagano i carabinieri che tanno visionando le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza della zona. Si cerca di capire se l'atto intimidatorio sia legato all'attività professionale dell'avvocato o a motivi personali.