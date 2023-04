Salento, ancora un'auto incendiata: distrutta una Bmw

Auto in fiamme nella notte a Melissano nel Salento. Intorno alle 3.35 un incendio ha distrutto una Bmw 520d di proprietà di L.S. 22enne del posto.

Indagini in corso

La vettura era parcheggiata in via Matteotti quando il fuoco per cause in corso di accertamento è divampato annerendo la casa dell'abitazione dove la vittima vive con la compagna. Danneggiati gli infissi. Sono in corso le indagini dei carabinieri della locale stazione.