Salento, pugni e schiaffi al bimbo di nove anni: indagati padre e nonna

Avrebbero picchiato un bambino di nove anni, colpendolo con pugni e schiaffi e trascinandolo fino a farlo cadere a terra. Il padre del piccolo e la nonna paterna, di 35 e 56 anni, entrambi residenti in un Comune del Nord Salento, sono stati indagati il primo per abuso dei mezzi di correzione e la seconda per lesioni personali. Stando all'accusa (le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Luigi Mastroniani) l'uomo avrebbe picchiato il bambino per futili motivi.

I due indagati

Nel mese di settembre dello scorso anno lo avrebbe colpito con calci e pugni su tutto il corpo. Alla presenza della nonna materna, inoltre, lo avrebbe trascinato nel bagno, spintonandolo fino a farlo cadere a terra. La nonna, poi, avrebbe afferrato il piccolo dalle spalle costringendolo ad alzarsi e causandogli lesioni. I due indagati sono difesi dagli avvocati Stefano Bortone e Fabrizio Ruggeri, mentre la madre del bambino, persona offesa insieme al piccolo, sono assistiti dall'avvocato Salvatore Musco.