Il Lotto premia la Puglia. Nell’estrazione di sabato 16 dicembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna da 31.375 euro a Monteroni di Lecce, nel Salento.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,4 milioni in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi di euro in questo 2023.