Lotto, Natale fortunato per due giocatori pugliesi: vinti 23mila euro

Lotto, Natale fortunato in Puglia: vincite per altri 23mila euro tra Foggia e Taranto dopo la grossa vincita realizzata qualche giorno fa a Bari.

Premiate Taranto e Cerignola

Nel concorso di martedì 5 dicembre, riporta Agipronews, a Cerignola, in provincia di Foggia, un fortunato giocatore ha vinto 14mila euro, il secondo importo più alto di giornata. A Taranto, invece, indovinata una giocata da 9.250 euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 6,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora gli 1,1 miliardi in questo 2023.