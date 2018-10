Provinciali, Gianni Marra è il candidato del centrodestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' Gianni Marra, sindaco di Squinzano, il candidato presidente del centrodestra alla Provincia. La svolta è arrivata in queste ore dopo una settimana di veleni e di accuse in cui erano stati bruciati tutti gli altri nomi. Una svolta che in realtà riporta poi alla scelta fatta da Forza Italia e proposta agli alleati.La sfida sarà con Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli che correrà con il centrosinistra.Si voterà il 31 ottobre: a scegliere il nuovo presidente saranno gli amministratori comunali di tutto il Salento