Porto Cesareo: sequestrati ombrelloni e sdraio, in spiaggia anche di notte

Ombrelloni "segnaposto", spiagge libere interamente occupate e quindi non utilizzabili da locali e turisti. Un problema più volte segnalato e oggetto di interventi vari delle forze dell'ordine. La prassi è la solita: si lascia l'ombrellone piantato, anche di notte, per ritrovarlo al mattino. Stavolta però c'è stato un "blitz" per scovare i furbetti e fare piazza pulita.

L'operazione

Nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sul litorale di Porto Cesareo svolta nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 luglio 2022, personale militare della Capitaneria di porto di Gallipoli in servizio presso l'ufficio locale marittimo di Torre Cesarea ha posto sotto sequestro penale attrezzature balneari di vario genere (ombrelloni, lettini, sdraio) rinvenute nelle località di Torre Lapillo, Punta Grossa e Punta Prosciutto del Comune di Porto Cesareo, restituendo alla pubblica fruizione le aree demaniali marittime in tal modo abusivamente occupate