Paura per un 41enne leccese: scomparso da ieri a bordo della sua auto

A poche ore dal ritrovamento di Roberta Todisco, emerge un nuovo caso di scomparsa in provincia di Lecce, si tratta di Giorgio Caroli, libero professionista di Lecce, di cu si sono perse le tracce da ieri.Dalle 16.30 circa di ieri, infatti, dell'uomo non si hanno più notizie.Il quarantenne si è allontanato da casa a bordo di una Toyota Celica targata EN713NK di colore bianco. Al momento della scomparsa, indossava un maglioncino di colore nero, jeans blu e un piumino verde scuro.La moglie e i familiari hanno sporto denuncia in queste ore alla Questura di Lecce. Si ignorano al momento i motivi che avrebbero spinto l’uomo ad allontanarsi volontariamente dalla sua abitazione.Chiunque abbia notizie o elementi utili alle indagini è pregato di rivolgersi alle forze dell’ordine.