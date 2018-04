Scompare nel nulla, paura per una 45enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERINE - Non si hanno sue notizie da mercoledì sera, ma il suo stato di WhatsApp ha allarmato i parenti che ieri hanno presentato la denuncia di scomparsa dopo aver scoperto che la donna non si era presentata al lavoro.Sono ore di apprensione da parte dei familiari di Roberta Todisco, 45enne residente a Merine: dal tardo pomeriggio di ieri il suo cellulare risulta irragiungibile con un ultimo status piuttosto inquietante: "Fine".Oggi si terrà un tavolo tecnico per coordinare le indagini, come previsto dalle procedure in tutti i casi di scomparsa. Le ricerche sarebbero orientate anche nel Brindisino.