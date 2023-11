Pistola semiautomatica clandestina e 14 munizioni nasconte in una cassaforte: arrestato

Pistola e munizioni nascoste in una cassaforte occultata dietro un quadro. Arrestato. Si tratta di A.G. di 57 anni residente a Merine, frazione di Lizzanello. La polizia è arrivata all'uomo dopo una segnalazione secondo cui un uomo residente in un Comune della Provincia era in possesso di un'arma non avendone titolo.

Dalle indagini gli agenti hanno individuato l'abitazione dell'uomo che è stata poi perquisita insieme alla vettura.

All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno trovato in una cassaforte nascosta dietro ad un quadro appeso alla parte, avvolta in un panno, una pistola clandestina - avvolta in un panno - con il relativo munizionamento. Si tratta di una pistola semiautomatica marca Luger calibro 9 e di 14 cartucce dello stesso calibro.

Arma e munizioni sono state sequestrate e l'uomo arrestato in flagranza di reato.