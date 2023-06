Salento, incendio nella notte: in fiamme l'abitazione all'interno di un residence. Distacco di porzioni di solaio, accesso vietato

Un incendio in piena notte a Merine, frazione di Lizzanello, in provincia di Lecce. Erano circa le 2 quando le fiamme hanno divampato in un'abitazione all'interno del residence "I giardini di Atena" in Salento.

Ad essere interessato il piano terra dell'appartamento, compreso di strutture e arredi.

Le operazioni dei vigili del fuoco

Secondo i vigili del fuoco di Lecce, accorsi sul posto, a causa della forte escursione termica sviluppata dall'incendio c'è stato anche il distacco di porzioni di solaio dell'appartamento e distacchi di intonaci. Per questo è stato vietato l'utilizzo degli appartamenti, sia per il pericolo di distacco di intonaco durante la fase di raffreddamento, sia per pericoli derivanti dal danneggiamento all'impianto elettrico.