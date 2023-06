Brindisi, auto si incendia in corsa: la conducente scende e si salva

L'auto si incendia in corsa, attimi di paura questa mattina intorno alle 10 per la conducente che è riuscita a scendere dall'auto e salvarsi. L'incidente si è verificato in viale Aldo Moro, nel rione Commenda dove è interventuta una squadra dei vigili del fuoco.



Il mezzo, una Fiat Punto vecchio modello, era in movimento, la conducente è scesa subito dall'auto mettendosi al sicuro, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza tutta la zona interessata.