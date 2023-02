Auto contro moto, grave incidente nel Salento: c'è un morto

Tragedia sull’asfalto a Merine: schianto tra auto e moto. A perdere la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 su via Tito Schipa, un 63enne in sella ad una moto Suzuki, che si è scontrata contro una Ford Ka, guidata da una 33enne. Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo nel violento scontro: Vincenzo Portulano sarebbe morto sul colpo.

I soccorsi

Ancora poco chiara la dinamica dello scontro. L’immediato intervento dei sanitari del 118, richiamati sul posto da alcuni automobilisti di passaggio, purtroppo non è bastato a salvare la vita al centauro. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Sul posto per i rilievi planimetrici e stabilire la dinamica del tragico incidente i carabinieri e gli agenti di Polizia locale.