Parto da record, l'intera comunità di Supersano in festa per un triplo fiocco azzurro

Parto record a Tricase, nati tre gemelli Diego, Nicolò e Cristian. Triplo fiocco azzurro nel piccolo Comune di Supersano, paese dei genitori, che conta poco più di 4 mila anime.

Una comunità in festa

Un parto trigemellare destinato ad entrare nella storia della piccola comunità leccese. I giovani genitori, mamma Chiara e papà Angelo sono felicissimi per la nascita avvenuta nell'ospedale Panico di Tricase. Anche il sindaco sulla pagina Facebook della città di Supersano esprime felicità: «La nostra comunità si arricchisce grazie alla nascita di tre gemelli Cristian, Diego e Nicolò. Un evento speciale quanto eccezionale. Gli auguri giungano ai neo genitori Chiara e Angelo da parte dell' amministrazione comunale e di tutta la comunità di Supersano». Insomma una bellissima storia da record visto il momento in cui in Italia si attesta un drastico calo nelle nascite.